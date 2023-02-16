藝人范少勳14日情人節與同門的姚淳耀一起透過品牌宣布雙雙各自已婚喜訊，范少勳的另一半更已在去年4月產下金牛座女寶寶！就在演藝圈冒出「劉文正假死之亂」時，范少勳時隔兩天也被發現根本未登記結婚，配偶欄還是空白，經紀人稍早坦承：「當時驚喜禮物來的比較突然 ，兩人討論之後決定女兒周歲的時候去登記，預計是今年4月底。」

范少勳14日與姚淳耀出席愛奇藝新戲《不良執念清除師》記者會後，隨即由品牌代為發出已婚生女消息，震驚各界；他後來也在臉書發文：「在這個充滿愛的日子想謝謝我的另一半，這11年能和妳一起從情人成為家人再一起變成爸爸媽媽，這是生命中最珍貴最幸福的禮物，我會好好珍惜；謝謝妳的耐心和溫柔，不管我在什麼人生的角色上，妳都寬容的接住我，因為有妳，我才能成為更優秀的人。今後我會帶著更大的責任感和熱情，更加努力生活，持續踏踏實實的往前！」結果今又被發現其實是未婚生女，再度令人傻眼。