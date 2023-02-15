魏蔓、潘映竹擔任伴娘，張書豪與黃河則是伴郎。（汗土娛樂提供）

藝人夏如芝、張捷2020年3月登記結婚，婚後育有寶貝女兒「小芝麻」，經常在社群分享可愛溫馨的家庭互動，圈粉無數；因為疫情延宕了3年的婚禮，終於選在14日情人節於陽明山1956舉行，女兒小芝麻擔任小花童，成為婚禮上最可愛的亮點，今高清版絕美浪漫婚禮照曝光，夏如芝也透露會選在2月14日辦婚禮其實是一個命中注定的巧合！

夏如芝、張捷婚禮高清照曝光。（汗土娛樂提供）

新娘夏如芝美炸。（汗土娛樂提供）

夏如芝表示，半年前就開始在籌備婚禮，她把農民曆上宜婚嫁的好日子全部攤出來，再開始篩選對他們兩人及雙方家人的生肖都很好的好日子，最後選出3個日子，才去找婚顧討論日期，後來經婚顧提醒，才意識到選到的其中一天是2／14情人節，「剛好是一個命中注定，又特別有意義的好日子」。

夏如芝、張捷補辦婚禮，可愛女兒是花童。（汗土娛樂提供）

張捷也說，在籌備婚禮時，就知道婚禮會非常忙，但很多事，都是自己實際做才能體會，「忙！真的非常的忙，想感謝大家的文也還沒發」，他說上星期其實很擔心，因為原定場地就在戶外，很擔心天氣不穩定，會很下雨，所幸一切很順利，寒流來襲山上比較冷一些，很謝謝親朋好友們，用熱情陪伴著他們。

夏如芝、張捷婚禮高清照曝光。（汗土娛樂提供）

他說，婚禮進行中雙方互相證言時，還是會覺得相當感動，會想起一起經歷過的點點滴滴，「延宕了3年的婚禮，終於完成承諾，可以給芝芝一個家。小芝麻表現得也很好，全程都沒有哭，只有一直哈啾，這是她最近的口頭禪，不知道說什麼，就會一直哈啾」。

夏如芝、張捷許多好友都出席婚禮。（汗土娛樂提供）

魏蔓、潘映竹擔任伴娘，張書豪與黃河則是伴郎。（汗土娛樂提供）

兩人的婚禮邀請了上百位雙方親友，魏蔓、潘映竹擔任伴娘，張書豪與黃河則是伴郎，張書豪也帶著緋聞女友歐陽妮妮一起出席，其他藝人好友曾寶儀、鳳小岳、曾之喬、李運慶與女友洪詩、朱芯儀、邱宇辰、梅賢治、林利霏、成語蕎、林立書導演、林書宇導演等都是座上賓。