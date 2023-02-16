台中市長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」，16日在台中市府舉行成立大會。嘉義市、雲林縣、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹市、新竹縣等8縣市首長親自出席，宣示未來要共同合作。政客爽粉專表示，盧秀燕就是讚！搭建一個能夠即時溝通、互相幫助的平台，才有辦法讓地方發展更好。有網友甚至喊、「盧市府會做事」。

政客爽16日在臉書粉專貼文表示，台中盧媽就是讚！真正為人民拚好日子，不用打嘴砲，捲起袖子直接上工就對了。搭建一個能夠即時溝通、互相幫助的平台，才有辦法讓地方發展更好，資源共享比自己悶頭苦幹更有用。而正向的政治環境，會讓台灣更好。

網友紛紛表示，「盧媽這個區域概念不錯」、「跨部會的橫向連結一直是台灣很弱的部分，因為太難太麻煩，希望堅持下去！」、「地區團結自救」、「與其搞一堆直轄市，不如把台灣好好重新做區域整合」、「盧市府會做事」、「台中市長有做事，真看得到」。