台中市政府建設局在第十屆台灣景觀大獎，榮獲國際景觀師協會（IFLA）優質獎等7項大獎。台中市長盧秀燕20日參加南區德吉街打通祈福典禮時指出，這應該是全國的縣市政府中，獲獎最多的政府之一，也肯定市府建設局團隊的努力。

台中市長盧秀燕舉例，改建拓寬半世紀的南門橋梁，拓寬後原本的雙向2車道調整為雙向4車道，有效改善中興路二段舊有交通雍塞問題；藍綠色橋體優雅且融入周邊水與綠環境。

盧秀燕也肯定樹德國小打造成立體空中花園，各樓層學生都能親近樹木，處處看到美學融入校園教學環境中，榮獲「2022國家卓越建設金質獎」。

盧秀燕表示，中央每年都會評比全國的公共工程，這次台中市政府獲得國際景觀師協會7大類獎項，這些都經過中央評選，感謝建設局長陳大田帶領建設局團隊，讓工程做得多、做得好，更做到得獎，這是很不簡單的事情。

有媒體針對2024總統大選議題詢問，盧秀燕認為國民黨何時可以提出政治候選人？盧秀燕表示，相信大家都很關心，不過大家都知道她過去4年擔任市長期間，就是以市政為主，上班時間不談政治、不談選舉，只談市政，謝謝關心。