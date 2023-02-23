2024大選時間越來越近，除了總統大位外，立委席次也是藍綠白兵家必爭之地。而臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」今（23）日就發文貼出六都49位區域立委的好感度排名。從該排名中可以看到，綠營占7位、國民黨2位，其中桃園市第4選舉區立委萬美玲位列第三，藍營最高、另一位則是無黨籍的趙正宇。

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，萬美玲的好感度達2.92，主要原因是她於九月底榮獲立法院第十屆第五會期，全立法院及教育文化委員會雙料優質立委，以及成功爭取增設桃園區中路交流道相關新聞都帶來許多正面聲量。而藍營桃園市另一名立委魯明哲，也以2.15好感度成功擠進前十，位居第五。

而民進黨方面，高雄市第5選舉區立委李昆澤以好感度4.09拿下六都立委中好感度最佳的寶座。該粉專提到，其正面聲量多來自公督盟優秀立委肯定，以及成功協調讓高雄市民免費入園澄清湖的福利再延續三年。無黨籍立委趙正宇則以呼籲中央改善準公托經營困境、爭取中庄吊橋預算，以2.18好感度排到第四。

該粉專強調，前10名的立委除了在立法院質詢的品質外，多半是靠爭取當地建設和市民福利獲得正面聲量，可見區域立委是否有真的替市民做事，也都一定程度地影響網路好感度的多寡！