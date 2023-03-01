永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年春節假期落在1月底、2月初，而今年2月屬於完整月份，工作天數多出6天、約33％，但交易量僅成長1％，幾乎持平，房市交易量能已出現縮減跡象。

若以排除農曆春節因素的前二月合計來觀察，今年房市買氣跌到谷底，新北、桃園均衰退逾3成，其餘都會區也都在2成以上，台北市、桃園、台中、台南今年前二月買賣移轉棟數創近6年新低，新北與高雄更創7年新低紀錄，市場仍存在觀望氣氛，今年房市交易動能僅比2017年同期略高，而該年度全年房市交易量為26.6萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年六都前二月交易量普遍較去年同期量縮2至3成，顯示市場尚未擺脫去年央行升息、平均地權條例修法、囤房稅推行等政策造成的觀望氣氛，今年初仍維持去年下半年以來的保守基調，隨平均地權條例修法拍板、國門開放，利空因素干擾可望慢慢平復，市場朝軟著陸的方向溫和邁進。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年買賣移轉棟數已呈現明顯衰退，但房價卻位於歷史高檔，購屋人放緩購屋腳步，整體房市交易時間拉得更長，議價空間略微增加，所幸過去一段時間市場已經累積一些遞延買氣，整體外在情勢利空逐漸淡化，不過預售市場仍未明顯回溫，接下來觀察第一季央行是否第五度升息，與329檔期的房市銷售狀況。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，買方預期交易價格下跌，不過賣方普遍認為通膨支撐房價、沒有資金壓力不需降價求售，買賣雙方價格難達共識，交易陷入僵局，若非賣方有感降價，短時間內成交量不易擴展。