明係在好業績撐盤下，7日盤中股價最高上漲到58.60元，大漲3.6元、漲幅逾6％。

法人表示，明係2月營收大增三成、前二月累計營收年增幅逾32％，成長力道強勁；展望全球自行車市場，針對中高階自行車需求雖有修正，但明係產值持續加速成長，在中高階自行車市場需求依舊強勁發展下，今年營收與獲利續創高峰可期。