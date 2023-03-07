明係在好業績撐盤下，7日盤中股價最高上漲到58.60元，大漲3.6元、漲幅逾6％。
法人表示，明係2月營收大增三成、前二月累計營收年增幅逾32％，成長力道強勁；展望全球自行車市場，針對中高階自行車需求雖有修正，但明係產值持續加速成長，在中高階自行車市場需求依舊強勁發展下，今年營收與獲利續創高峰可期。
自行車專業組裝廠-明係（6804）集團受惠上游零組件供料情形較改善，自行車中高階級市場需求強勁，推升2月營收達到2.93億元，創下歷史單月營收新高，年增率30.01％；前二月累計營收5.69億元，年增率達32.28％。
明係在好業績撐盤下，7日盤中股價最高上漲到58.60元，大漲3.6元、漲幅逾6％。
法人表示，明係2月營收大增三成、前二月累計營收年增幅逾32％，成長力道強勁；展望全球自行車市場，針對中高階自行車需求雖有修正，但明係產值持續加速成長，在中高階自行車市場需求依舊強勁發展下，今年營收與獲利續創高峰可期。
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