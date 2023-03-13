證交所表示，經瞭解水泥因去年2月適逢春節假期工作天數較少使基期較低，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，觀光事業因跨境旅遊需求大增，都是營收成長原因。2月營收衰退較大產業，航運業因通膨壓力導致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，使得2月營收衰退。

累計前2月營收成長較大產業，主要為觀光事業、其他電子業及資訊服務業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。