證交所表示，經瞭解水泥因去年2月適逢春節假期工作天數較少使基期較低，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，觀光事業因跨境旅遊需求大增，都是營收成長原因。2月營收衰退較大產業，航運業因通膨壓力導致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，使得2月營收衰退。
累計前2月營收成長較大產業，主要為觀光事業、其他電子業及資訊服務業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。
台灣證券交易所統計上市公司2月營收總計2兆6227億元，較去年同期衰退2637億元，年減9.14％；累計前2月全體上市公司營收總計5兆6350億元，較去年同期衰退5936億元，減幅9.53％。單月成長產業主要為水泥、汽車及觀光事業，衰退趨勢主要產業為航運業、金融保險業及光電業。
證交所表示，經瞭解水泥因去年2月適逢春節假期工作天數較少使基期較低，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，觀光事業因跨境旅遊需求大增，都是營收成長原因。2月營收衰退較大產業，航運業因通膨壓力導致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，使得2月營收衰退。
累計前2月營收成長較大產業，主要為觀光事業、其他電子業及資訊服務業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。
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