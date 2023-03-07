東京食品展台灣館今天開幕，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客前往台南展區參觀，還歡迎各國朋友到台南品嘗最好吃的食物與水果、看看最美麗的風景及最友善的台南人。另外，現場也布置台南的奈米噴繪蘭花，黃偉哲強調，希望台南在此次國際食品展，讓訪客「嘴巴吃得到，眼睛也能吃得到」。

此次東京食品展台灣館台南展區，以400年歷史為主題，外觀以孔廟為造型，結合紅磚牆主題的展板設計，展現濃厚的台南特色，希望吸引國際採購者的目光。黃偉哲表示，此次台南參展採團體作戰，聚集台南15家農會與食品業者，除有鳳梨、芒果等冷凍鮮果外，也有文旦、毛豆等加工品，現場還展示烏魚子及虱目魚等產品，吸引許多外國商社代表參觀。

參展的台南業者貫金食品經理李重信也認為，台南是文創之都，此次展場設計有助於吸引客戶目光，也讓業者對台南文化與有榮焉。

世界3大專業食品展的東京食品展開幕典禮，來自台灣9大農業縣市首長齊聚一堂，駐日大使謝長廷致詞說，「台灣來了！春天來了！」邀請各國業者到台灣展廳參訪。外貿協會董事長黃志芳也表示，台灣是日本重要的食品貿易對象，未來將與各縣市合作，在日本深化台灣特色。

台南市長黃偉哲參加東京食品展台灣館開幕式。（市府提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲在東京食品展台灣館開幕致詞如下：

「各位貴賓大家好，我是台灣台南市長黃偉哲，很高興跟各位介紹台灣的美食之都台南的各種產品，歡迎大家來到台南的展館參觀也歡迎大家來台南品嘗最好吃的食物水果，看看最美麗的風景和最友善的台南人，歡迎大家，謝謝。」