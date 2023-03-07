在市場各項不利因素的影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟下，資訊消費產品的二月營收為74億元，較去年同期下滑27％，其餘產品線則呈現成長態勢，商用加值、半導體均成長超過一成，通訊產品更大幅成長36％。
累計前兩個月的合併營收541億元，其中，商用加值產品營收156億元，年增3％，占總營收比重29％，資訊消費產品營收178億元，年減22％，占總營收比重為33％，通訊產品營收28億元，與去年同期持平，占總營收比重為5％，半導體營收為179億元，年減7％，占總營收比重33％。
聯強國際（2347）二月營收261億元，較去年同期略減1％，主要受到資訊消費產品表現疲弱拖累。
在市場各項不利因素的影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟下，資訊消費產品的二月營收為74億元，較去年同期下滑27％，其餘產品線則呈現成長態勢，商用加值、半導體均成長超過一成，通訊產品更大幅成長36％。
累計前兩個月的合併營收541億元，其中，商用加值產品營收156億元，年增3％，占總營收比重29％，資訊消費產品營收178億元，年減22％，占總營收比重為33％，通訊產品營收28億元，與去年同期持平，占總營收比重為5％，半導體營收為179億元，年減7％，占總營收比重33％。
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