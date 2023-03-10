依據上海航運交易所綜合指數（SCFI），截至2月24日當周指數為947點，月減8％。西北歐線每20呎櫃運價882美元，月減13％；地中海線每20呎櫃運價1,605美元，月減12％；美西線每40呎櫃運價1,234美元，月減12％；美東線每40呎櫃運價2,391美元，月減14％。
陽明表示，全球供應鏈壓力雖已趨緩，然而歐美市場庫存仍待消化，加上主要經濟體為力抗通膨將繼續升息，景氣復甦仍需時間。全球貿易受消費者需求趨緩影響，面對航運市場波動，仍需審慎應對。
陽明海運（2609）公布今年2月營收113.09億元，月減11.08％、年減65.99％。累計前二月營收為240.26億元，年減65.1％。陽明說明，2月農曆春節後需求尚未全面復甦，使整體營運量及運價有所下滑。
依據上海航運交易所綜合指數（SCFI），截至2月24日當周指數為947點，月減8％。西北歐線每20呎櫃運價882美元，月減13％；地中海線每20呎櫃運價1,605美元，月減12％；美西線每40呎櫃運價1,234美元，月減12％；美東線每40呎櫃運價2,391美元，月減14％。
陽明表示，全球供應鏈壓力雖已趨緩，然而歐美市場庫存仍待消化，加上主要經濟體為力抗通膨將繼續升息，景氣復甦仍需時間。全球貿易受消費者需求趨緩影響，面對航運市場波動，仍需審慎應對。
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