廣積2月營收2月合併營收6.14億元，月增35.3％、年增64.86％，創同期新高，主要受惠網通產品出貨優於預期，累計前2月營收10.66億元，年增33.2％，預估首季業績將維持高雙位數成長態勢，第二季營收有機會小幅超越首季。

受惠網通產品首季進入量產，以及新增訂單持續堆疊，預計將成為廣積今年營收大幅成長來源，展望後市，廣積看好工業4.0自動化蓬勃興起，與無人商機等剛性需求顯現，目前在手訂單多為長單，出貨能見度已看到明、後年，包括在網通、Panel PC、數位看板、強固平板、工業物聯網、AI、智能換電站及充電樁等垂直領域皆有不錯斬獲。

據悉，廣積上半年以網通大客戶拉貨動能較為強勁，公司已陸續接下兩個大型專案及三個中型專案，並成為連六季供應商評鑑第一，未來合作空間放大可期。隨著缺料問題緩解，供貨速度有望持續增溫。

而智慧零售部分則扮演下半年公司成長推進器，大客戶自助點餐機專案規模估達10萬台之多，換機力道將逐步顯現，出貨後預計最快今年底開始裝機。另在荷蘭拿下離岸風電及印尼智慧交通專案，擴大儲能、軌道交通布局。

此外，廣積今年新增數條SMT產線，以及平鎮新廠區產能加入，預計6月正式完成，營運規模擴大，預估對公司整體營收、獲利都將帶動有較高幅度成長，下半年業績將優於上半年，2024年更是達到爆發階段，全年度皆可展現大幅成長力道。

廣積日前董事會通過財報，去年稅後淨利11.35億元，EPS 9.42元，創下歷史新高，預計今年股利配發率將不低於5成，換算現金殖利率估5％以上，法人看好，廣積今年網通、智慧零售兩大產品線出貨增溫，全年營收有望雙位數增幅，突破80億元大關，獲利成長可期。