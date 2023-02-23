台灣民意基金會21日公布最新民調，2024總統大選，如果是賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭，有三成二支持侯友宜，二成八支持賴清德，二成支持柯文哲。如果是賴清德與侯友宜對決，有四成七支持侯友宜，三成三支持賴清德，無論是「三腳督」或「捉對廝殺」，都是侯友宜領先。因此就有媒體認為，「賴清德2024最怕遇到侯友宜當對手」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，最近《美麗島電子報》、台灣民意基金會都對2024進行民調，而從結果可以看到，賴清德2024最強的對手，幾乎可以說是侯友宜，但因為有柯文哲的加入，導致2024的不確定性非常高，誰都沒有十足把握可以穩定領先。這會讓2024這場大選充滿變數。

該份報導更指出，如果從台灣民意基金會的民調，以六都及其他縣市來看，侯友宜只有台南、高雄小輸給賴清德，其他縣市都贏。因此，「賴清德遇上侯友宜是非常大的挑戰」，而且侯友宜現在也還沒表態，等到侯參選後，氣勢會再稍微攀升，賴要追上侯可能要非常費勁。最後該份報導也強調，「這次賴、侯支持者族群有點雷同，侯會搶到賴基本盤。而侯目前還沒有表態，對賴就已造成威脅，未來變化勢必難以預料，2024這場大選，複雜度高、難以預測結局」。