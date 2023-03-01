2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨總統人選尚不明，各界好奇呼聲最高的新北市長侯友宜表態時機點。對此，台中市長盧秀燕今(1日)就斷言，「也許過了春天以後，侯友宜差不多應該要『春暖花開』了，春暖花開以後，適當的表態是差不多時機，大概4、5月差不多」，引發討論。

盧秀燕1日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「侯友宜目前還沒宣布跟表態，如果他有心要參選的話，這些都不是問題」，盧秀燕也指出，「侯友宜現在最重要是要尊重初選的制度，他也是在尋求一個君子之爭，如果是國民黨的初選方案還沒出來的話，就是徒增困擾，他現在宣佈也不知道採取什麼方式，想要參選的人都會應該都會看黨的一個辦法」。

盧秀燕也提及，民進黨則是沒辦法，因為政治情勢就是這樣子，因為九合一迫使民進黨只剩下賴清德一人，老實講那個初選就只是一個形式而已。盧秀燕更說，「其實時間到了就應該適當勇敢地表態，一旦產生候選人之後，也務必要團結全力以赴地輔選，目的就是要讓國家、人民更好，政治人物要有這樣的胸襟跟風範」。

最後盧秀燕也斷言，「也許過了春天以後，侯友宜差不多應該要『春暖花開』了，因為畢竟是明年初要選舉，如果以這麼一個大選，春暖花開以後，適當的表態是差不多時機，大概4、5月差不多」。