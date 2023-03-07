南投二選區立委補選，國民黨敗選後，侯友宜成為戰犯的罵名四起，說他歲月靜好的日子無多；而賴清德險境逆勝，後勢正啟；朱立倫大概就此與大選惡的距離接近了。分就賴、朱、侯當前概況，分析如後：

一、賴清德聲勢正漲，前哨戰稍現優勢。南投此役，是檢驗賴清德任黨主席後的第一戰，勝選打下共主基礎與參選總統大選不二人選之望。挾此聲望，得以安內亦可攘外，更能在友台的美日間增進聲量，有助大選加分。當然亦不能僅以此就想安然過關，民進黨執政7年多的不利包袱，以及一些腐敗弊端，兩岸嚴峻危險的情勢，這些問題遠比此次險勝的助益，還要讓賴清德費心與改革，才能在此基礎上，進階輻射出有利大選的聲量。

二、朱立倫三連勝（九合一選舉、嘉義市長補選、台北市立委補選皆勝）終止，大選機會渺茫。朱立倫民調一直拉不上來，原本三連勝的聲量，在這次補選葬送殆盡，可以說，已經沒有參選大選的本錢了。但是朱從九合一大勝之後，加上兩次補選又勝之後，以為國民黨和他自己獲選民青睞，姿態越來越高，儼然國民黨老大，操持國民黨2024大選於手中。

此外，陸續傳出所謂「大局條款」、「非綠聯盟」、「補選再議」等一些老大不堪的論調出現，引來許多批評和黨內歧見林立等爭鬥，中傷、阻礙等有違常情聲音和動作四起，使國民黨內鬥內行加劇，引發社會反感和黨內紛爭不斷。此次敗選，朱參選未來大選的機會已渺茫，積極務實輔選黨內有勝選人士才是正道。

三、侯友宜沒有蹉跎空間，否則將失先機，難成大器。林明溱敗選後，逼得侯友宜不得不盡早表態參選，否則先機一過，即難再有。此時應該是侯誠心誠意表態、坦然投入戰場、樹立共主形象、勤習國際兩岸功課等備戰動作，才能掌握先機，普獲青睞、克敵制勝、為民服務。

但有兩個問題，將是侯未戰先弱（歲月靜好漸失）的問題：第一，侯自己的溫吞個性，若不調整，讓自己被市政綁住，這是侯遲遲不表態的原因之一，其實，大凡一個有往更高層次發展的人，不應該拘泥於此，而是要拿出更大地能力與格局，證明自己可以做出對新北市與台灣民眾更好、更務實、更有效益的績效與執政厚度，讓選民願意推侯一把，而不是一直被捆住而動彈不得（賴清德的脫困之道，似乎值得侯深思以待）。

第二，侯的朱立倫魔咒難除。當年朱立倫一手拉拔侯友宜擔任副市長，讓侯有機會成長，直到現在已是超越朱的國民黨最強的母雞。但侯的警察慣性思想，一直讓他覺得不好超越老長官，不急於逼老長官提拔他，或不敢跟老長官爭取出線參選大選的意圖，侯若拋不開這些人情世故，拘泥於此，久拖無機，心弱無氣，難成大器。

南投補選，雖是小的選舉，但是從小看大，以管窺天，2024大選的一些細節，已經在這場補選露出一些訊息。這些小訊息，將會是未來大選的大方向與選民的大期待，有意參選的各家，必須心領神會，才有勝出機會。

（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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