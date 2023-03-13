民進黨區域立委提名初選即將起跑，第一選區現任立委賴惠員面臨前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧強力挑戰，2人的競選看板都有與賴清德同框。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

民進黨即將於20日至24日受理區域立委提名登記，但因許多選將都與黨主席賴清德合掛看板，黨中央認為有誤導民眾之嫌，已明令禁止。台南市黨部13日表示，有意參加立委提名的黨內同志，即日起至初選時程結束前，不得掛出或製作與賴清德合影的看板或文宣，否則將依黨紀處理。

據了解，此次台南市6個區域立委選區，僅第一選區大新營區出現競爭，其餘5個選區只有現任立委爭取連任，尚未聽聞有人公開表態競爭。其中，第一選區現任立委賴惠員，面臨前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧強力挑戰，2人不僅競爭激烈，競選看板也都有與賴清德同框，成為市黨部高度關注的對象。

市黨部主委潘新傳指出，民進黨立委黨內初選將在20日起跑，黨中央已祭出規定，參選人不得懸掛與賴清德同框的看板，也不能打出「賴清德唯一支持」等相關文字，否則將以黨紀處理。

鑑於目前台南市部分激戰選區，有意參選者早已掛上與賴清德同框的競選看板，為維護黨內公平、公正的競爭機制，市黨部已要求各責任選區秘書拍照回報，並請秘書轉達有意參加立委提名的黨員，應確實遵守相關規定。

潘新傳還說，如果發現有選將提掛或製作與賴清德合影看板或文宣，將請當事人立刻撤下或停止發放；若不聽勸導，將提報中央黨部組織部，組織部將陳送2024大選提名策略小組討論，嚴重者將依民進黨評議機制議處。

民進黨台南市黨部賴清德黨內初選立委