民進黨即將於20日至24日受理區域立委提名登記，但因許多選將都與黨主席賴清德合掛看板，黨中央認為有誤導民眾之嫌，已明令禁止。台南市黨部13日表示，有意參加立委提名的黨內同志，即日起至初選時程結束前，不得掛出或製作與賴清德合影的看板或文宣，否則將依黨紀處理。
據了解，此次台南市6個區域立委選區，僅第一選區大新營區出現競爭，其餘5個選區只有現任立委爭取連任，尚未聽聞有人公開表態競爭。其中，第一選區現任立委賴惠員，面臨前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧強力挑戰，2人不僅競爭激烈，競選看板也都有與賴清德同框，成為市黨部高度關注的對象。
市黨部主委潘新傳指出，民進黨立委黨內初選將在20日起跑，黨中央已祭出規定，參選人不得懸掛與賴清德同框的看板，也不能打出「賴清德唯一支持」等相關文字，否則將以黨紀處理。
鑑於目前台南市部分激戰選區，有意參選者早已掛上與賴清德同框的競選看板，為維護黨內公平、公正的競爭機制，市黨部已要求各責任選區秘書拍照回報，並請秘書轉達有意參加立委提名的黨員，應確實遵守相關規定。
潘新傳還說，如果發現有選將提掛或製作與賴清德合影看板或文宣，將請當事人立刻撤下或停止發放；若不聽勸導，將提報中央黨部組織部，組織部將陳送2024大選提名策略小組討論，嚴重者將依民進黨評議機制議處。
民進黨台南市黨部賴清德黨內初選立委
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