原先表態參加民進黨高雄大岡山立委初選的高市議員黃秋媖19日宣布退選，並力挺現任立委邱志偉連任，繼黃秋媖後，原本也傳出有意角逐立委的高市議員林智鴻、郭建盟也宣布不會參加黨內初選，力求團結共同奪下2024選戰勝利。

2024總統及立委大選，民進黨黨內立委領表登記即將在20日展開，至24日截止。民進黨高市黨部主委許智善表示，儘管黨內人才濟濟，有意角逐立委的人選眾多，但大家在「相讓相牽成」相互支持下，展現大團結氣勢，準備迎向2024的挑戰。

高雄市長陳其邁指出，感謝黃秋瑛、林智鴻、郭建盟展現政治風範、顧全大局。他們都是政界的明日之星，在議會不但有專業表現，在議員選舉中更獲得選民高度支持，陳其邁強調2024選戰不但要拿下勝利，民進黨更要讓大家看到經過敗選後，謙虛反省再次成長的態度，以贏得人民的肯定。

林智鴻指出，先前在鄉親勸進下，已經做好參選立委的萬全準備，民進黨中央祭出「誠信條款」，他也支持這項決議，「成功不一定是我，但成功一定有我」，誠信條款是要塑造相讓相牽成的文化，接下來他會全心付出，呼籲支持者繼續支持民進黨主席賴清德擔任總統，也繼續支持立委許智傑及其他選區的立委。

郭建盟表示，自己從沒正式宣告參選立委，但基層曾有勸進聲浪，希望為大家繼續服務，而他沒有拋出訊息的原因是民進黨目前正處逆風，沒有比2024勝選更重要的任務，立委趙天麟在基層的服務大家都有目共睹，他選擇不參戰也是想讓支持者知道，希望大家一起共同守護高雄、守護台灣。