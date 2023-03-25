日前國民黨新北市議員陳偉杰有意挑戰現任立委洪孟楷，讓藍營在立委新北第一選區初選險些落入「網內互打」，但在新北市長侯友宜居中協調後，成功勸退陳，不過也讓民進黨砲轟，這是利用上班時間公然喬黨務，把市府當黨部；侯友宜回應，洪、陳都是北海岸優秀的民意代表，所以常常有機會碰在一起，大家都會攜手合作，讓新北市更好。

侯友宜表示，洪孟楷與陳偉杰分別是北海岸中央與地方的民意代表，2人都很優秀，所以也常常都有機會跟他們碰面，一起關心中央跟地方的合作，那天也談到淡北道路的議題，希望中央跟地方在整個合作方面，能夠加快速度，讓這條「救命」道路能夠快速推動完成，這些都是大家關心的事情，所以會一起攜手合作，讓新北更好。

不過現在又傳出新店的劉哲彰也有意挑戰黨內現任立委羅明才，媒體詢問侯友宜是否也會出面協調？他則是回應，自己跟劉、羅在新店一起並肩作戰很多年，他也在許2人做事都非常認真、務實，安坑輕軌、寶高智慧產業園區，甚至是新店行政園區，都是大家一起幫忙的成果，所以也期待2位優秀的民意代表可以同心齊力，再度為新店永續發展。

儘管協調立委初選遭民進黨批評，不過黨內立委李德維卻給予肯定，認為這是對於2024一個很好的起手式，侯友宜本人則說，只要大家願意為中華民國這塊土地同心齊力，做出人民有感的政績，自己都願意和大家一起並肩作戰，找到更棒的人才和大家一起努力。