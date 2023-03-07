國民黨北市黨部主委黃呂錦茹操盤去年九合一選舉後備感倦怠，多次向黨主席朱立倫請辭，更一度表示自己打包好行李，辭意甚堅。不過她今上午受訪時說，2天前她已決定留任，更進一步透露，第一個跳出來勸他不要辭的是前高雄市長韓國瑜。

黃呂錦茹先前曾透露，去年九合一選舉後感到倦怠後便向朱立倫請辭，打完北市立委補選後又再度遞出辭呈，還透露年後就沒有再進到台北市黨部，「東西都打包好了」。

不過她今於廣播節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋專訪時表示，自己請辭後朱立倫便全力慰留，但在此之前第一個找他談的黨內人士是韓國瑜。

黃呂錦茹說，韓國瑜除夕時告訴她，要她為國民黨著想，拜託她再當幾個月，「當幾個月有那麼困難嗎？」此外，她也爆料，韓國瑜2018年原本要登記台北市長初選，最後被她擋下來。

除了韓國瑜、朱立倫勸她留任，黃呂錦茹也說，這幾天市黨部要發薪水時，才知道很多市黨部的人已經在找工作，目前僅剩兩、三個人，但馬上又要進入立委提名階段，讓她看了也有點慌，擔心無法安定人心，而黨部的人也要養家活口，基層恐怕會潰散，因此這兩天才做出留任決定。