國防部長邱國正日前證實美軍想要將在東亞的軍備庫存，改放在台灣。對此，前立委沈富雄今(7日)就發明了一套「甜頭跟苦頭」的法則，他認為「軍火來台是假的甜頭」，更強調「國民黨如果每樣事情有這個邏輯去判斷，國民黨的支持度就上去了」，引發討論。

沈富雄7日在網路節目《少康戰情室》中表示，「我現在發明了一套很簡單的法則，就是甜頭跟苦頭」，沈富雄更接著說，「美國把所有的軍火搬到台灣是甜頭還苦頭？民進黨當然說是甜頭，國民黨可以說這是苦頭，但又不好意思說」，沈富雄強調，「每次美國給我們的甜頭都要分成虛的跟實的，如果美國的方法讓中國大陸更加不敢打台灣，那就是實的，反之則是虛的」。

沈富雄表示，「但虛的甜頭也要跟它隨之帶來的苦頭相比，比如軍機騷擾，讓你痛苦，再來就是讓國防預算被迫增加，讓你增加國內動員，讓人民不安，這是目前可以相信的有三個苦頭，但應該不只這些」，沈富雄最後也認為，「軍火來台是假的甜頭，我們的代價也許要花錢、民心不安、軍機又來了，三個苦頭抵一個甜頭，不合」，沈富雄也強調，「國民黨如果每樣事情有這個邏輯去判斷，國民黨的支持度就上去了」。