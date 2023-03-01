中台灣區域治理平台在新竹市長高虹安加入後擴大至8縣市，幕後推手台中市長盧秀燕不僅是「桶箍」，促成藍白合作，將8縣市凝聚在一起，台中市議員李中15日也公開勸進盧選總統。對此，盧秀燕今（1）日更再次表態表示「沒有計畫，沒有這樣的打算，不必庸人自擾」，引發討論。

盧秀燕1日在網路節目《下班瀚你聊》中，對於是否披藍袍參選2024，堅定表示，「我沒有想過這個事，也沒有計畫，沒有這樣的打算，不必庸人自擾」，盧秀燕更指出，「國民黨現在有不錯的人選，我很希望的工作比這個更加重要，就是讓台灣的下一屆有更好的國家領導人」。

盧秀燕也強調，「國家領導人關係到台灣的前途太重要，也關係到人民的幸福，這個太重要，下一屆的國家領導人，一定要好好選」，同時也希望大家能夠「放開意識形態，也放開非我不可，一定要讓最適當的人成為國家領導人」，至於是否會當任何國民黨2024候選人的副手？盧秀燕也堅定表態，「不會，很確定」。