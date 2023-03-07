有外媒報導總統蔡英文預計4月訪美，不排除屆時會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），對此，前立委郭正亮今(7日)就表示，「『蔡英文訪美』這件事，本來就在預期中」，郭正亮更強調，「事實上我比較意外的倒不是麥卡錫不來，我比較意外的是提前到四月」，引發討論。

日前外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄，進入位於美國維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的「美國在台協會」（AIT）總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員，就國安議題舉行會談。

而郭正亮7日就在網路節目《少康戰情室》中表示，「從吳釗燮跟顧立雄去美國，(總統府副祕書長)黃重諺也跟著去，大概就是要談『蔡英文訪美』這件事，本來就在預期中，而民進黨會說這一定都是美方的決定，政府從來沒有承認過」，郭正亮對此更表示意外，「事實上我比較意外的倒不是麥卡錫不來，我比較意外的是提前到四月」。

郭正亮也提及，「本來預計是麥卡錫六月或八月來，現在把時間拉到前面，離選舉越來越遠，就表示希望這件事跟選舉無關，所以今年的選舉，賴清德抗中保台的調子就會非常淡」。