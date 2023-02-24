2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委沈富雄23日就用「花豹、病貓、籠中虎、潑猴」來形容2024個政黨可能推出的總統候選人，甚至更表示新北市長侯友宜就是「籠中虎」，國民黨只要把籠子打開，「讓侯友宜代表國民黨出征2024，民調就還會往上爬，會贏賴清德相當大一個百分比」，引發討論。

沈富雄23日在網路節目《品觀點》中表示，「籠中虎不是郭台銘，是侯友宜，侯友宜是老虎，大概沒有人敢否認，只有一小部分的人不服氣」，沈富雄更接著指出，這些人會認為侯友宜「沒有帝王之相」；再來就是「一輩子只做警察，最高警政署而已，也沒出國過，也不知道會不會講英文」；最後則是「國民黨裡面還有外省二代、三代，怎麼會輪到你這本省人？國民黨的外省精英這口氣嚥不下」，沈富雄也說，「這三種人加起來的力量不大，但他們會想盡辦法找替代人選」。

最後沈富雄比喻，目前國民黨主席朱立倫是管籠子的管理員有鑰匙，一旦把籠子打開放出老虎，讓侯友宜代表國民黨出征2024，民調就還會往上爬，會贏賴清德相當大一個百分比。沈富雄還以潑猴比喻民眾黨主席柯文哲的行為，預言侯友宜如果代表國民黨出戰，柯文哲的支持度大概會掉到10~14％，2024柯文哲也沒機會。