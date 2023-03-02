台南地檢署今依違反公職人員選舉罷免法等罪，起訴涉台南市正副議長賄選案的議長邱莉莉、副議長林志展等。國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨主席賴清德當年因議長涉賄拒進議場232天，如今卻僅停權邱、林3年，如何相信改革誠意？

呂謦煒說，邱莉莉與林志展不僅行賄，還恐嚇無法賄賂議員，民進黨在台南「黑金」作為已肆無忌憚、為所欲為，但賴清德未要邱莉莉、林志展辭職、重選議長，也未就民進黨黑金貪腐向全台民眾道歉，改革虛晃一招，反黑金是打假球。