民進黨中執會今提請議決2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，黨主席賴清德建議，如果現任議員立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，不鼓勵現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外；與會立委表示，這樣才能與國民黨做出區隔。

與會立委透露，民進黨中常委陳茂松以及立委蘇巧慧在會中提出不同意見，陳以嘉義市為例，認為不能排除讓議員參選；蘇則表示許多議員都很優秀，說不定就是最有實力、最容易當選的人，所以公平競爭還是很重要。

至於該條款會不會成為民進黨的「大局條款」？與會立委表示，這條款其實沒有約束力，是賴清德提出來，僅是不鼓勵議員落跑，但現任立委其實沒被保障，主要是因看到國民黨議員徐巧芯、王鴻薇選了議員結果落跑，還有新北市長侯友宜若未來投入2024總統大選，那為何當初要選連任？

記者追問，會不會比較像「侯友宜條款」？與會立委表示會比較像，就是不希望辜負選民之託。