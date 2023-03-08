是辣個男人？國民黨2024派誰遲未定 葉匡時「1句話」網暴動狂猜 @ChinaTimes

迎戰2024總統大選，國民黨今天中常會也就提名機制交換意見。黨主席朱立倫表示，今起將與黨務幹部拜會、徵詢執政縣市長、黨籍立委、中常委與黨內先進、意見領袖，了解黨內對要辦初選或直接徵召有無共識，預計5、6月產生人選。

至於未來徵召或初選對象是否包含朱立倫？黨祕書長黃健庭說，朱已講過多少遍，無私無我、沒有個人考量，「人選沒有包括我」，朱今天也說，「我就是推出最強母雞出來」，希望徵詢民調不要納入自己，過去也說過，最強母雞不包括自己。

黃健庭表示，今天起黨內總統提名機制也算啟動，第一階段協調徵詢，看大家覺得要徵召還是辦初選，若要徵召看徵召誰，民調只是參考依據，要初選有初選辦法在。

黃健庭說，總統提名機制，就像去年選策會對2022縣市長提名做的徵召模式，都差不多就是這樣，還能變出什麼新把戲？

黃健庭轉述，今天中常會上，有中常委關心總統提名，主張時程不能拖太晚、希望徵召不要初選，以及寧願快、不要慢；朱立倫回應，過去總統人選多5、6月產生，4年前那次太晚了，今年不會有到7月才辦初選狀況。

「勝選是唯一目標」，黃健庭指出，怎樣在這樣的目標下，能夠凝聚黨內共識，包括朱與黃都會主動詢問執政縣市長、黨籍立委、地方意見領袖、黨內先進與前主席們，針對要徵召或初選，多聽聽大家的意見與看法。

黃健庭說，黨將啟動主動徵詢、凝聚黨內對徵召與初選的意見，不要像之前隔空喊話，有一定共識出來就比較好依據，提名制度「不是朱一個人或黨內高層說怎樣就怎樣」，廣泛聽取意見做決定。

至於何時拜會新北市長侯友宜？黃健庭表示，沒有談到那麼細節，可能分頭進行，不躁進，但也絕對不可能拖，絕對不可能拖到7、8月。

至於若確定要徵召，是否將鴻海創辦人郭台銘納入？黃健庭說，朱立倫說要團結所有非綠的力量，不只是國民黨，若經徵詢，黨內對徵召有共識，那郭當然是考慮對象之一、可能的人選。

不過黃健庭表示，這個階段應該還不會去找郭台銘，這一階段要先尋求黨內對制度的共識。