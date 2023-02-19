小S徐熙娣憑著活潑大膽的主持風格深獲觀眾喜愛，而她也經常透過社群平台與粉絲分享生活日常，日前她透露，首次參加同志好友的婚禮，讓她忍不住在台下哭紅雙眼，其中兩位新郎的顏值意外引發網友熱議。

小S昨（17）日在臉書上發文分享首次參加同志婚禮的經驗，並感動寫下「他們兩位都是我的gay friends!我愛他們，也感謝他們開明的父母支持，讓他們能在祝福中步入婚姻！愛是無分別的」。

從照片中可見小S坐在台下，哭到雙眼紅腫，專心看著台上新人，見證兩位好友結成連理，貼文曝光後，許多網友留言直呼「真愛都值得祝福」、「祝褔他們，獲得家人的認同與支持著實不容易」、「對他人的鼓勵都好溫暖！不愧是最愛的巨星徐熙娣」。

不過，部分網友卻歪樓讚嘆婚禮男主角們的顏值「都好帥啊」、「我以為妳身處在韓劇裡」、「絕配的帥」、「天菜結婚」、「超帥的啦！好可惜（誤）祝福」、「都是天菜！要一直幸福」、「帥到像韓星」，更有網友還以為「是許光漢結婚」，對此，小S也回應表示，兩位友人都是「又帥又貼心！」