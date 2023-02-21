名主持人小S過去和台灣第一名模林志玲常在節目裡「相愛相殺」，近期林志玲和「國民姐夫」Akira回台定居，Akira受邀上小S節目難逃過去的「招牌魔爪」，兩人本來重演Akira在《麻辣教師GTO》中的橋段，Akira突然告白「I love you」，小S便趁機正面貼上Akira的胸膛，還嗆聲：「林志玲怎麼樣啊？」讓全場笑翻。

早年在《康熙來了》中，小S常處處針對林志玲，2019年她和大S、阿雅、范曉萱上《我們是真正的朋友》時，被問到和林志玲的心結，小S才吐實：「我想沒有人不喜歡志玲，而且我也受夠了再演跟林志玲不合的戲碼！」而高EQ的林志玲過去被問到常被小S欺負時，也大方回應只是大家喜歡看的節目效果，連她自己都覺得有趣。

林志玲當時替小S解圍說：「了解我的人，也不會覺得小S在為難我，她是因為愛我，所以黑我。」而2019年林志玲閃婚「放浪兄弟（EXILE）」成員Akira時，小S第一時間回應：「實在是太另類了」，並表示還不認識Akira，去年林志玲宣布生子，小S也發文恭喜，更不忘虧：「不過小孩在成長過程中，難免會遇到一些令人想喝一杯的事，你要加油喔」。

近期，林志玲帶Akira回台灣生活，Akira受邀上《小姐不熙娣》難得和「老婆的敵人」同框，稍早製作單位釋出預告片段，可見劉涵竹表示當年在《麻辣教師GTO》就喜歡上Akira，要求可以重現戲中片段，起初劉涵竹演出狂抽菸的不良學生想引來Akira關心，引來小S批評演太爛決定親自下海示範，小S便蹲在地上抽菸向Akira告白，Akira一把搶過小S手上的菸，抽了一口踩在地上熄滅，接著脫稿回應小S告白「I love you」，小S便正面熊抱Akira，還大喊：「哈哈哈，林志玲怎麼樣」，令其他來賓都尖叫大笑。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！