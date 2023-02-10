擁有「不死鳥」美名的前職棒選手郭泓志，即使已經退役，仍活躍在Youtube和演藝圈，擔任完《全明星運動會》第四季領隊後，知名度再度攀升，平時常會和大家分享生活的他，昨(9日)放上減去招牌花椰菜頭的照片，換上成熟又性感的全新髮型，不少人看完都稱讚神似「台灣第一名模」林志玲老公AKIRA。

郭泓志近日到髮廊改變造型，在IG限時動態PO出改變髮型的過程，可見他從原本的爆炸花椰菜頭，變成了清爽俐落的油頭，事後，郭泓志戴上黑色墨鏡，曬出新髮型的街拍照稱：「換個髮型，老婆說要減肥了」，並不忘稱讚設計師的巧手，看起來對成果相當滿意。

郭泓志的街拍照成熟又性感。(圖/郭泓志 IG)

照片曝光後，全明星運動會的藝人好友王子(邱勝翊)、壯壯、許得瑋誇獎：「歐買尬，另外一種師(帥)」，許多網友歪樓回應：「你哪位？造型也差太多了，認不出來了」、「天啊郭哥！你把頭髮怎麼了」、「還以為是志玲姐姐的尪」、「台南二姐夫」、「郭哥帥很man(有男子氣概)」、「看起來變年輕了」、「沒有最帥，只有更帥」。