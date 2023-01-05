AKIRA（左起）、禾浩辰、王彩樺、王陽明、温昇豪、蔡昌憲。（衛視中文台提供）

集結AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲的全明星修繕事業實境節目《神秘五金行》，日前在台南安平正式開拍，六位大咖明星將要學習水電、木工、油漆等技能，化身神秘五金行職人，走進你家、修繕居家、也修補心靈，用行動溫暖需要幫助的人。

AKIRA首次參加台灣實境秀，除了是道地的台南女婿外，曾出版「愚者之魂」鼓勵遭遇逆境年輕人，一向熱心公益的他，知道能夠透過節目幫助台南鄉親朋友，二話不說就參與演出；被稱為「台灣第一帥」的王陽明，也是聽聞節目公益理念後，決定用身體力行的方式，深入了解台南這塊土地。

温昇豪則是外婆家就在台南，小時候就常台南、高雄兩地跑，深愛歷史建築、念舊的他，希望透過節目感受當地充滿歷史價值的建築文物；王彩樺是道地的台南女兒，台南美食如數家珍，到哪都深受歡迎，這次她要把愛灌注在自己生長的土地上；禾浩辰在台南讀大學時被星探挖掘開啟星路；蔡昌憲多年主持行腳節目對台南可說是熟到不行，深受鄉親歡迎，第一天錄影就被粉絲請喝牛肉湯。

日前舉辦開鏡儀式，一字排開場面盛大，全身紅色喜氣的王彩樺被拱在C位，被多位高顏值型男藝人包圍的她開心笑說：「通告費不用領了」。大夥首次合作修繕實境節目，中文、日文、英文、台語加上肢體語言，自然交流毫無違和感，還有著出其不意的趣味。未來將會在衛視中文台播出，敬請期待。