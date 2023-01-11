台南市近來接連發生爐碴爭議、光電設置、學甲槍擊案及前經發局長陳凱凌涉貪遭收押等重大爭議，市長黃偉哲10日雖親上火線強調不推責、不逃避，今天遭台南市議會國民黨團抨擊「避重就輕、粉飾太平」，直斥「裝睡的人叫不醒」，書記長蔡育輝說，黃若繼續放任黑金掛鉤，1年後恐遭罷免。

台南市政府發言人田玲瑚表示，國民黨團議員所言「放任黑金掛勾」、「爐碴不清除」及「光電維護財團利益」，非屬事實，黃偉哲市長已親上火線說明，請議員勿再以訛傳訛。議員除審查預算外，也應負監督行政之責，光電設置案等也經過議會審議，強調選舉已結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾期待。

針對黃偉哲昨天就台南近期多起重大爭議案舉行記者會說明，蔡育輝不以為然反問「一般百姓能接受他的說法嗎？」他說，整場記者會避重就輕、粉飾太平，不論光電、爐碴案的疑慮都沒有說清楚，「沒加分還可能扣分！」

他說，黃偉哲撇清與前民進黨中執委郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、陳凱凌等人關係，這對賴清德要選黨主席與總統，完全沒有正面效果，應該勇於承認錯誤，以後在太陽光電審議案上，如何防患未然避免弊端再發生。

蔡育輝也說，如果黃偉哲仍一直裝睡，放任黑金掛鉤，沒站在百姓立場、只站在財團立場上發展太陽光電的話，1年後搞不好會被罷免。市議員許至椿說，從88槍再到議長選舉賄選等一連串連續劇，重創台南形象，黃偉哲有權責督導。市議員林美燕說，爐碴案也是因為民意一直反映、議會也一講再講，相關單位才去執行，但動作還是太慢，「是不是真的睡著了？」李中岑說，民進黨沒有真的想解決這些問題，純樸台南在民進黨執政30年下，到底進步了什麼？

田玲瑚表示，台南市政府在黃偉哲市長指示下，主動查辦前經發局長疑似涉貪案，黃偉哲三申五令「疑似涉及不法，不護短，也不掩蓋真相，勿枉勿縱」；至於爐碴案，台南是最積極清除的縣市，現今已清除近10萬噸。至於光電部分，南市府透過聯審機制與資訊公開，以透明、公開的機制，嚴謹審慎申請案件。有關行政透明公開機制，議員如有更好的建議，市府也將虛心請教。

田玲瑚強調，台南是全國第一個停止審查61線以西光電案的縣市，也是全國第一個直播清運爐碴的縣市，希望大家一起為環境努力。