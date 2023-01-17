全台十大代銷出爐，根據591新建案統計，海悅以2,184億元蟬聯龍頭，新聯陽、甲山林分別以逾1,100億元分居二、三名，各大代銷積極擴展版圖，接案已不分區域性，如海悅近年積極搶占中南部市場，新聯陽機構去年也首度將觸角延伸至台南，代銷南霸天上揚國際則正式插旗北台灣。

此外，新理想廣告、新高創廣告分別以超過500億元接案量，分居四、五名；創意家行銷、上揚國際、璞園建築各有超過400億元接案量，漢華行銷、信義代銷接案量則有逾350億元。

591新建案指出，去年雖然房市由盛轉衰，不過代銷業者仍然積極擴張版圖，十大代銷幾乎大多手握50億級、甚至百億級指標案，市場上的新推建案約有43.8%為建商自售，其餘逾半則則由代銷承攬銷售，其中代銷接案模式又以包銷占逾8成為最多，包櫃、純企劃模式比例極低，反應過去一段時時房市景氣熱絡，代銷業者看好銷售預期，不僅高價搶案，也願意投入更高預算承攬個案銷售。

其中，長年居代銷龍頭的海悅廣告，去年接案量成長約17%，達到2,184億元，不僅多承攬大型個案，也漸提高大台北以外市場的接案比重，例如去年一舉取得台中七期百億大案「國雄無双」，另外，百億指標案還有「興富發鉑悅」及「大同莊園3期」，三案共挹注410億元總銷。

老牌代銷新聯陽、甲山林去年接案量都有明顯成長，接案量分別突破千億。新聯陽揮別以往鎖定雙北佈局，首度將觸角延伸至南台灣，首案即為台南北區「欣府城-一品樓」；甲山林則以二大超級指標案「都廳大院」與「新竹帝寶」，合計貢獻750億元案量。

不少代銷也持續擴大接案版圖，在全台十大代銷排名中大躍進，如重心以雙北、桃園為主的新理想廣告，接下高雄亞灣區大坪數海景豪宅「大觀在上」，接案量突破500億元；新高創則是積極布局新竹竹北，接案量也突破500億元。