台南市去年的藍天日數達9成創10年來新高。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

南台灣縣市因位在東北季風下風處，每逢冬天城市空汙嚴重，經常達「紅害」等級，台南市持續提升改善率，以汰換老舊機車效果最好，去年藍天日數（空氣品質指標小於100）天數已達全年9成，創10年新高。

台灣西南端位在東北季風下風處，北部的空氣懸浮微粒經常受風吹拂堆積在嘉義、台南、高雄等城市，每到冬天，南部各城市的空氣品質受影響，每年空汙都在全台倒數幾名，民眾飽受困擾，連帶影響戶外運動意願，帶動近年健身房興起。

擋不了東北季風帶來的空汙，台南市推動改善城市內的空氣品質，其中推動汰換老舊機車成效佳，汰換數已達全台第4，6都第1，移動汙染源的降低是改善空汙的一大助力。

台南市環保局推動「木料銀行」，減少露天燃燒，並將木屑應用鋪設在營建工地與農地上，減少揚塵。全市包括石化業、印刷業、鋼鐵業與科技業等已有60家大型排放工廠與市府配合，在空品不良時，自主降低產量，減少排放汙染物。

過年拜廟走春習俗，紙錢用量大，台南市環保局宣導紙錢減量，去年社區紙錢集中燒共載運55.5噸，大幅減少紙錢焚化飛灰揚起。

空氣品質指標（AQI）大於151代表對所有族群不健康，小於100為正常，藍天日數指小於100的天數，南部各縣市的空汙雖受地理位置影響，仍有逐步改善，台南市自2018年至2021年連續4年獲環保署考核特優，去年的藍天日數已達9成，創下10年來新高，顯示近年推動全市空汙改善已累績成效，持續進步。