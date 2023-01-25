43歲王姓男子於台南市安南區海西段非法堆置大量廢木材，今早驚傳失火且濃煙密布，環保局派員到場採樣及監控周邊空氣品質，並持續監控，也針對現場大量粒狀汙染物採樣送檢，一旦檢測含有害空氣汙染物，將依空汙法開單告發，最高可處255萬元，也會追究廢棄物清理法相關刑事責任。

針對王姓男子非法堆置廢木材引發火災，台南市環保局將送辦並重罰。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市環保局指出，該案址行為人為西港區的王姓男子，多年來陸續在大內、西港、善化及新化等地區承租土地或倉庫非法堆置廢棄物，2021年11月被查獲非法堆置廢木材等廢棄物，被依違反廢棄物清理法第46條第3款，去年2月移送台南地檢署偵辦。

針對王姓男子非法堆置廢木材引發火災，台南市環保局將送辦並重罰。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

由於相關案件仍在偵查中，基於証據保存，尚未要求王男清除但必須加強巡查，且為加速場址環境復原，環保局也積極聯繫王男，要求提送廢棄物清理計畫書，一旦不需証據保存，即可清理，目前雖已提送廢棄物清理計畫書，並限期今年2月10日前補正，未料，王男卻未善盡管理之責，今早傳出非法堆置場引發火災，火勢雖已控制但仍悶燒，環保局也持續監控中。

環保局強調，針對今天這起環保事件，除依違反空汙法開罰之外，也將另依違反廢棄物清理法相關規定，將王男移送台南地檢署偵辦，並請台南地檢署加重其刑。環保局也重申，稽查無假期，春節期間24小時均有稽查人員值勤，受理執行公害陳情案件，業者不要心存僥倖，挑戰市府鏟除不法業者決心。