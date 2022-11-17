何姓、柯姓等人士為了私利，竟然於2019年起容許業者到高雄市田寮區牛稠埔段的土地傾倒、堆置及掩埋廢棄物，數量達240車次。橋頭地檢署訊後，依違反廢棄物清理法，對何姓等15名人士、6家廠商提起公訴。

橋頭地檢署獲報後與南區環境督察大隊，以及高雄市政府、台南市政府與屏東縣政府的環境保護局，加上高雄市調查處、保安警察第七總隊第三大隊第三中隊等單位組成專案小組偵辦。

專案小組調查，何姓男子於2019年就容許清理業者到田寮區牛稠埔段的土地傾倒廢木材、廢樹枝、廢磚塊等各種廢棄物。何男再向清理業者收取每車2000至5000元不等的報酬，初估不法獲利超過新台幣100萬元。

何男到案時雖然坦承佔用土地，但他主張從自己的阿公時代就當作魚塭使用，當時也沒有去測量，如今知道占用土地，會將土地恢復原狀。

檢方於今年8月訊後，認為何姓男子涉犯廢棄物清理法，罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，有羈押的必要，向橋頭地院聲請羈押，經法官諭知以20 萬元交保。

檢方日前偵查終結，依違反廢棄物清理法，對何姓等15名人士、6家廠商提起公訴。