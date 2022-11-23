近日鳳山區五甲國宅社區內，有人惡意發放不實傳單，表示高市府併吞五甲國宅住戶近30億元的土地，平均每戶侵吞40萬元。都發局23日發出聲明，表示該傳單絕非事實，是「虛假訊息」，住戶2015年已成立社區管理委員會自主管理，共有的土地與設施，則移轉為國宅所有權人共同持有。

都發局長吳文彥表示，五甲國宅是內政部營建署所興建，並委託地方政府管理維護。因國宅條例於2015年廢止，五甲國宅也回歸公寓大廈管理條例，由住戶成立社區管理委員會自主管理，國宅管理未竟事項則依住宅法接續處理。

吳文彥指出，五甲國宅完成時，為減輕國宅承購戶地價稅負擔，將原屬承購戶共有的土地與設施，包括納入國宅售價的管理站、地下室、巷道、兒童遊戲場、綠地等，登記為營建署管有，因此在回歸公寓大廈管理條例自主管理後，市府依住宅法第61條規定辦理更名登記程序，以移轉為國宅所有權人共同持有。至於與國宅同時闢建之都市計畫公共設施，如都市計畫之公園、綠地、道路、停車場等公共設施，依同法應登記為地方政府所有並予管理維護。

吳文彥說，按照上述區分，社區的公共設施得以完善維護，私人產權獲得公設維護的使用便利性與產權加值，國宅住戶因而受益，並無不實傳單指稱的市府併吞五甲國宅住戶土地近30億元，每戶遭侵吞40萬元情事。

吳文彥表示，高雄市政府會依法行政，住戶的疑慮將統整錄案，近期將再請主管機關營建署召開說明會說明，以釐清住戶疑慮。