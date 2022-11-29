上游楊男訊後依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方溯源四層藥頭，查獲卡西酮果汁粉、毒品咖啡包、安非他命、K他命、不明結晶體等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方溯源四層藥頭，查獲卡西酮果汁粉、毒品咖啡包、安非他命、K他命、不明結晶體等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方月前網路巡邏時，發現一對毒鴛鴦22歲施姓男子、20歲郭姓女子販賣毒品咖啡包，於是偽裝成藥腳將其逮捕，卻發現居然另有3層藥頭，經過警方數月溯源下，發現最上游為22歲楊姓男子，於1日埋伏逮捕。警方訊後將涉案2對毒鴛鴦、2男等6人，依《毒品危害防制條例》移送法辦。

高雄市刑事警察大隊5月間進行網路巡邏時，發現毒鴛鴦施男、郭女2人在網路上販賣毒品咖啡包，遂偽裝成藥腳，向2人買毒時將他們逮捕。施男、郭女向警方坦承，毒品是跟遠在甲仙務農的青年農民陳男購買，於是警方前往甲仙查緝，埋伏在陳男家外，待陳男務農返家休息時，將陳男逮捕到案。

陳男向警方供稱，毒品從高市區另一毒鴛鴦黃男與鍾女購買，平常都是花約2小時騎車到市區向黃男、鍾女購買後，再販賣給施男、郭女，於是警方根據陳男提供的線索，發現黃男與鍾女隱身某處大樓，憑藉舊式住商大樓內商家及出租套房眾多，人員出入混雜作為掩護，來進行毒品交易。

在多日追查下，警方鎖定黃男、鍾女的住處，於7月中旬將黃男2人逮捕到案，並在住處搜到毒品咖啡包43包、K他命3包、毒品包裝袋、分裝夾鏈袋、K盤1組、電子磅秤、手機3支等證物。

而黃男2人被捕後，向警方表示毒品上游另有他人，令警方相當驚訝，於是根據黃男供稱，溯源分析發現，最上游為楊男，而楊男似乎警覺到黃男2人被捕，不時更換住所，台中與高雄輪流居住，企圖規避警方查緝，但仍逃不過警方布線追查，1日於左營區落網。

警方在楊男身上以及隨身的行李箱中，查獲毒品咖啡包原料卡西酮果汁粉1袋、分裝夾鏈袋、封膜機、電子磅秤、手機、現金6萬9100元等證物。據悉，楊男並無前科，為何會成為毒品上游？楊男坦承從今年初開始販毒，但對於毒品來源均表示網路上購買，並無透漏具體細節。

經過警方多月溯源四層藥頭，共查獲卡西酮果汁粉1袋、毒品咖啡包75包、安非他命1包、K他命9包、不明結晶體1包等毒品，全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

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