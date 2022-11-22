嘉義縣今年首度推出水產精品衛生輔導計畫，針對水產工廠與水產加工業者全面提升衛生管理制度。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年首度推出水產精品衛生輔導計畫，針對水產工廠與水產加工業者全面提升衛生管理制度，並安排專家學者進廠實地考核，執行輔導、教育、評核，有38家業者通過審核，嘉義縣長翁章梁表示，縣府近年打造嘉義優鮮品牌，努力推動優質水產品，透過產官學合作，提升水產加工業者的衛生管理，也為消費者把關食品安全。

嘉縣為台灣沿海養殖漁業及水產加工業的重要地區，為打造優質水產品，嘉縣衛生局優先選定水產加工業者，推動我「嘉」水產精品衛生輔導計畫，第一階段由衛生局指導業者如何落實食品安全管制系統HACCP和食品良好衛生規範GHP準則，第二階段舉辦食品衛生法規教育訓練課程，完成二階段輔導後，為瞭解業者是否落實並實際運用，再邀請專家學者實地前往業者製造場所評核、輔導。

衛生局說，該計畫共有38家業者通過嚴謹評核，其中19家工廠登記業者裡有17家列為「優等」、2家「良等」，另19家沿海區域水產加工業者裡，有13家列為「優等」、4家「良等」，名單皆公布在衛生局網站，可供民眾參考，而未來也會持續追蹤業者自主管理的精進狀況。

該計書共有40家業者參與，僅2家未達指標門檻，衛生局說，因部分業者就是嘉義優鮮的廠家，基於品牌責任，希望業者能做好衛生管理，明年也會針對不同食品類別再來推動輔導計畫。翁章梁除恭喜優良業者獲得榮譽，也呼籲食品安全衛生要持續落實，為消費者把關食品安全。