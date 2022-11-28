金管會25日召開「111年度證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持，並頒獎給獲得公平待客原則評核排名前25％及顯著進步的8家專營券商及4家期貨經紀商，並由上述業者分享辦理公平待客原則實務經驗。

金管會今年睽違3年對綜合券商以外的29家專營券商及14家專營期貨經紀商進行評核，包括日進、中農、永全、北城、台灣匯立、法銀巴黎證、盈溢、遠智等8家專營券商，以及元大、元富、兆豐、國泰等4家期貨商名列前25％，中農證及群益期獲顯著進步獎。

此次會議由證期局簡報說明評核機制、評核發現的優劣處、對業者持續落實建議事項外，並由評核表現績優業者在會中簡報分享落實公平待客原則的實務經驗，以利同業互相學習及精進對金融消費者權益保護的實務做法。

金管會指出，此次得獎業者的共同特點，為董事會對落實公平待客原則的重視程度普遍較前次評核提升，具體作為包括董事會成員提出具體建言，訂定檢舉人保護制度、並納入利益衝突及迴避機制，高階主管親訪客戶加速客訴爭議處理、客訴依輕重等級差別化處理等。

金管會表示，去年底已公布2023年金融服務業公平待客評核內容及修正公平待客評核重點，其中實收資本額達100億元的大型綜合券商，自明年起每年均納入評核，並新增「友善服務原則」及「落實誠信經營原則」2項評核指標。