外交部委託外貿協會辦理「中南美洲電動車業者來台參訪團」活動，邀請我中南美洲邦交國瓜地馬拉及巴拉圭電動車產業業者於11月28日至12月2日訪台，期間將參訪我國多家電動車企業及相關領域學者，以深度瞭解我國電動車產業實力及成功模式。訪團於11月29日拜會我交通部政務次長陳彥伯，針對電動巴士政策及路線營運等方面進行交流。

瓜地馬拉電動巴士業者於參訪過程中表示，欲採購50輛電巴且對我國電巴企業極為讚賞，尤其對我國企業自製電池的技術表達肯定，往後希望能夠依照需求客製化打造電池。巴拉圭電動巴士業者則希望我國電動車業者能協助製造能運行300公里的電動巴士。

新能源產業發展係國際趨勢，也是我國協助邦交國未來發展之重要目標之一。我國在電巴產業已有多年經驗，且掌握關鍵技術，若可結合我國技術及中南美洲邦交國優越條件，合作電巴計畫將能達到雙贏。

巴拉圭公共工程部(MOPC)曾宣布，巴國預計未來5年將每年採購200台電巴，總共汰換傳統燃油巴士1000台；且該國剛通過鼓勵及促進電動交通運輸的相關法律，同時亦制定國家電動交通運輸計畫。本次來台參訪團巴國由公共交通部交通次長桑切斯(Victor Omar Sanchez Chamorro)率領政府相關單位人員及業者與我國政府、業者交流，期藉雙邊友好關係，協助巴國發展電巴，並促進雙方業者建立互惠互利的合作關係，前進拉美廣大市場。

瓜地馬拉甫於本(2022年)年8月9日通過電動車獎勵法，主要針對電動車、油電混合車、氫能車及充電設施等產品之投資、進口及買賣，提供相關租稅優惠。據瓜國電動車協會(Amegua)統計資料，目前瓜國計有2500輛油電混合車、145輛電動車及770輛電動機車，全國共有15座充電站；瓜國2022年第1季油電混合車銷量為510輛，較2021年同期92輛大幅成長，顯見電動車市場前景看好。本次來台參訪團瓜國由2家當地業者Innovate集團及Luka Electric公司派員來台，上述2家業者曾於本年7月間與我電動車企業唐榮(2035)車輛簽署合作備忘錄，本次來台訪察將更進一步確立共同發展電動車計畫的合作基礎。

與我國建交之拉丁美洲及加勒比海地區多達8國，除經濟合作外，農業、民生、教育、醫療、建設等方面亦皆合作多年；本次針對電動車產業的來臺參訪團，更加展現我國對協助企業赴拉美及加海區域投資、合作以及協助友邦之企圖心，盼透過政、商、學界共同合作，持續深耕拉美及加海市場，共創雙贏局面。