為了促進便捷通關並充分了解相關業者實務作業需求，高雄海關於昨日舉辦年度報關業、運輸業、進出口業、貨棧業及貨櫃集散站業聯合座談會，除了宣導政策措施，並由副關務長張淑娟主持，解答業者所提各項議題。

高雄海關為促進便捷通關並充分瞭解相關業者實務作業需求，於1日下午2時舉辦本年度報海關業、運輸業、進出口業、貨棧業及貨櫃集散站業聯合座談會，由副關務長張淑娟主持，相關業務單位主管偕同列席，解答業者所提各項議題，相關業者及公會約有60多人參加，出席踴躍。

該關於會中對業者所提意見作明確的說明及答復，並宣導「報關線上委任」、「報關業個人資料檔案安全維護管理」、「報關業受裁處停業或廢照認定原則」、「C2進出口報單無紙化通關」、「貫徹保護智慧財產權行動方案」、「快遞貨物進口報關預先委任」及「企業服務廉政平臺宣導」等政策措施。

高雄海關表示，感謝業者對海關各項業務推動的支持與配合，希望藉由座談會與業者面對面溝通及交換意見，進一步瞭解業者需求，作為精進服務參考，以提供更優質及安全通關環境，創造業者與海關雙贏的局面。