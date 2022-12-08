勞動部8日公布最新無薪假統計，目前有2,525家事業單位，1萬7,180人實施無薪假。勞動部表示，這一期主要的減少情況出現在支援服務業（旅行社）與運輸及倉儲業，有一間大型旅行社與2家境外航空公司停止實施，但在製造業的部分，家數雖然減少，人數卻微增，主要為一工具機業者通報實施約140人所致。

據勞動部統計，本次家數減少173家，人數減少983人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。從實施人數來看，支援服務業有1,417家、實施人數為7,595人最多，其次為製造業有273家、5,422人，第三為批發及零售業，有323家、1,463人，運輸及倉儲業有107家、910人排名第四、第五則是住宿及餐飲業有131家、844人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，各業都有一些下降，相關減少主要集中在支援服務業，有一家大型旅行社隨著邊境開放之後、分批減少，在12月1日時通報最後一批52名員工將恢復正常工時、停止實施無薪假，目前較大型旅行社仍有100多人實施到今年年底，但也確定明年起將不會繼續實施，看得出來旅行社隨著邊境防疫措施鬆綁後有比較明顯的恢復。

在運輸及倉儲業的部分，黃維琛指出，有兩家境外航空公司、合計停止實施18人，「人數雖少、但停止實施也有指標意義，代表邊境開放後，航空公司也有恢復營運的跡象」，另外也有一些航空公司也通報對地勤人員實施的無薪假天數減少，預期明年一月之後情況將更會樂觀。

另外，製造業仍有小幅增加，黃維琛表示，有一家金屬機電工業項下的工具機業者，過去曾因國外訂單接單情況不佳，通報實施無薪假，這次接單不穩定再度通報實施140人，但在資訊電子工業中，有一家小型封測廠商停止實施30多人，以及一間先前曾經通報實施300多人無薪假的印刷電路板，這一期也通報減少實施80多人，製造業情況仍屬個別經營情況。