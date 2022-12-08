今（8）日傳出中國大陸禁止台灣秋刀魚和午仔魚等水產品外銷大陸。陸委會回應稱，對於陸方無預警暫停我水產品輸陸表示遺憾與不滿，呼籲陸方盡速解決，以維護我方業者權益，並指大陸不要為兩岸貿易往來製造障礙。

陸委會今晚透過書面發表四點聲明：

（一）中國大陸2021年4月12日公布進口食品境外企業註冊新規（2022年1月1日施行），要求全世界食品輸陸企業應先向陸方主管機關進行註冊，由於該規定造成貿易障礙，引發爭議，多國已在WTO向陸方提出關切，我國也多次提出不同意見，惟考量業者利益，衛福部及農委會等相關機關仍依據陸方規定，輔導業者辦理註冊事宜。

（二）經查我方主管機關於今年8月1日收到中國海關總署通知，業者須於今年8月31日前完成補件，已補件者可持續出口至8月31日；我方業者已提出178件補件申請，惟中共有關部門迄今未就補件申請之審核結果作出任何決定及聲明，影響我方業者權益甚鉅。

（三）對於本次中國大陸海關藉註冊事由，無預警暫停我水產品輸陸，本會表示遺憾與不滿。衛福部食藥署將持續會同農委會等相關主管機關向陸方瞭解相關情形，要求陸方提出合理說明，並儘速處理我業者註冊或補件事宜，俾業者產品順利輸陸。

（四）政府表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，我方不願臆測。但陸方不但行政怠惰未完成審查，且一貫以未先通報之方式，突襲性阻擋我方業者產品輸陸，政府表達嚴正抗議，也呼籲陸方盡速解決，以維護我方業者權益。

（五）中共「二十大」政治報告提出，將促進兩岸經濟文化交流合作，但實際作為背道而馳，傷害弱勢農漁民及相關業者生計，不會得到台灣人民的支持。本會希望陸方多作有益於兩岸人民福祉的事，不要為兩岸貿易往來製造障礙。