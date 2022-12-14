陸方近日禁止我方水產、飲料、糕餅等產品輸入，討論到我方是否未按註冊程序補件時，竟傳出陸方要求台灣糕餅業者提供配方等說法。前立委郭正亮今(14日)在《國民大會》節目指出，衛福部去年10月15日已在官網公告陸方相關規定，且沒有任何抱怨。事實上HACCP是美國發明的，各國跟進使用，台灣食品賣美、日、澳，也都有產品配比的要求公開。照這種論調在那鬼叫，乾脆都不要申請大陸專利權，也不要做大陸生意。

「我去找衛福部去年10月15日的網頁，它寫什麼標題呢？」郭正亮提到，「食品輸銷中國大陸不缺席，簡便申請管道，一鍵完成，順利出口不受阻」，它就在講中國大陸那個《進口食品境外生產註冊管理規定》，那個規定人家4月就公布了，針對全世界。

郭正亮說，這是衛福部自己的網頁公布的，然後，沒有任何抱怨！他如果認為中國大陸那個表格有問題，那個時候就要譴責啊，說歧視啊。「一副要配合的樣子啊！」後來他(薛瑞元)說出有兩點，讓日本可以上網登錄，那台灣一定要紙本登錄；另外一個就是送件截止日期，他說我們的時間比較短、早一年。

「對不起，即使早一年，人家也給你一年多的時間！」郭正亮質疑，人家說配方要公布，你就認為那是什麼商業機密，「你為什麼從來不抱怨，不開國際記者會來譴責咧？」是不是實體的報表，你事實上根本沒有爭議？就那個表格。事實上HACCP（管理食物原料驗收、加工、製造、存放及運送等過程的系統制度）是美國人發明的，後來各國認為有道理，所以大家跟進使用。

郭正亮強調，我們台灣的食品業不是只有賣中國大陸，也賣到其他國家，美國、澳洲、日本等等，一樣都有產品配比的要求公開，都要公開！所以你是認為中國大陸會拿這去跟業者勾結是不是？是做這種假定嗎？不然為什麼你敢給日本、給澳洲、給美國，對中國大陸政府就說你是不是要騙我？

「如果這個角度，智慧財產權的登記，有時候你要申請中國大陸的專利權。」郭正亮指出，那你說把專利書丟給中國大陸政府，他會跑去跟業者勾結啊？那你都不要申請，你都不要做中國大陸的生意。如果有你這種論調，有你這種衛福部，有你這種經濟部，那你就不要做中國大陸的生意，不要申請中國大陸的專利，「在那邊鬼叫什麼嘛！」