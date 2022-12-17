《民報》日前將2020總統大選綠營Line群組名單曝光，裡面除了民進黨、總統府高層、綠營立委之外，還有數量相當多的綠營粉絲專頁小編。前立委郭正亮今（17）日在節目《新聞大白話》中指出，民進黨的側翼網軍會越來越多，是因為黨內除了副總統賴清德，從來沒有人譴責過他們，這更是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌縱容的結果。

郭正亮表示，民進黨網軍為什麼會逐漸擴大，主要是因為在黨內從來沒有被譴責過，唯一跳出來表達不滿的，只有2019年的賴清德。這次與賴有淵源的《民報》會揭發大量綠營網軍名單，就是提前警告他們應該安分守己，很明顯警告的意味大於揭弊，因為如果是揭發弊案，那就會傷到整個民進黨。

郭正亮怒批，當社會上爆出民進黨介入網軍的時候，蔡英文身為黨主席沒有出來譴責過，蘇貞昌的行政院管理各部會，也沒有帶頭出來譴責過，盼望賴清德之後接任黨主席，能做出有別於蔡、蘇兩個人的結果。但郭正亮也不禁質疑，「當賴清德自己成為候選人的時候，他還會譴責網軍嗎？」

至於綠營側翼為什麼會越來越激進，郭正亮分析，那是因為網軍做出很激烈的事情，上頭卻沒有譴責，不但沒有譴責，還給予升遷等鼓勵，側翼當然會覺得，上層認為他事情做得很對，久而久之就變成現在這樣。