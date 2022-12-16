《民報》近期獨家爆料2020年總統大選的網軍群組對話紀錄，裡面的成員包括：府、黨高層、綠營立委等大咖。前立委郭正亮今（16）天在節目《新聞大白話》中指出，該篇爆料是賴清德一方提出的警告，要這些側翼不要蠢蠢欲動，大家未來走著瞧！

郭正亮提到，近期有兩個新聞非常重要，一個是《民報》獨家爆料側翼名單，另一個則是英系立委近期紛紛表態支持賴清德參選黨主席，這兩點其實是有關係的。他分析，該爆料文章是提早提出警告，要側翼網軍這些人不要再蠢蠢欲動，內容對網軍做了什麼事寫得不多，重點是點出這些網軍背後是誰，「如果這群人還要重演2019那齣，那大家走著瞧。」

郭正亮稱，側翼很多訊息是來自行政院或政黨，譬如說很多粉專後面是立委的助理，如果用本名出來寫臉書，那大家沒有意見，每個人有每個人的立場，但要帶風就要用本名。現在很多人搞了一堆粉專，結果都躲在後面，《民報》就是該這樣點破。郭正亮強調，「用匿名就是抹黑帶風向，政府、政黨給匿名粉專訊息，根本是低級下流，等於是政府在鼓勵黑函政治。」

對於網軍亂象，郭正亮也向賴清德喊話，「你以後要禁止這種行為，要做宣傳就公開姓名，政黨立場本來就各有不同，大家可以來辯論、可以來吵架，用匿名就不要談政治，就是蟑螂跳蚤，躲在匿名後面不敢見光、不敢見人。」