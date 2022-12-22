救難有黃金72小時救援時間（golden window），民進黨敗選檢討也有黃金時間。72黃金小時是一般人在遇災受困、斷水斷糧情況下的平均存活時間，這是搜救成功的黃金期。2022地方選舉民進黨大敗後的檢討已過了3周以上，黃金救援時間是否已過？此時是黨內不可迴避的關鍵時期，必須務實找出原因，對內凝聚黨內團結與共識、喚回選民支持。

選後民進黨檢討小組自12月9日起已進行3場檢討會議。然而我們要注意到，召集會議並審慎總結經驗或許需要時間，但檢討與結論產出時間若拖得太長，則可能令黨員灰心、令中間選民失去耐心。

選後這段期間，數家民調報告顯示，蔡英文總統聲望創下新低、蘇貞昌院長領導下的內閣支持度下修、民進黨政黨支持度下修。我們也看到，2022地方選舉的延長賽—嘉義市長選舉，民進黨再嘗敗績；1月初將進行的中山/北松山區域立委補選情勢亦不樂觀。

接連的敗選加上民進黨內檢討進度緩慢，社會對於2024政黨輪替可能產生更大預期，未來一年，民進黨政府政策要得到文官體系配合落實，或者爭取跨黨派偏好的社會支持，難度都將更高；若不盡快找到病灶對症下藥，民進黨在2024年總統大選中恐難複製2020年的驚奇之旅。

筆者認為，檢討敗選首先應務實地檢視政府政策與成果，其後才是檢討文宣攻防、選務等技術議題。以民生經濟政策為例，舉凡經濟展望、薪資、紓困振興、居住正義等。當執政團隊採用GDP成長、外貿表現等總體經濟數據或者用「平均數」展現執政成果時，自然會與人民實際感受有落差，甚至產生相對的剝奪感。

例如今年6月主計處公布受雇者「每月平均薪資」創新高，達到6.2萬元；但卻幾乎隱而不宣，平均薪資創新高的背後，「每人每月經常性薪資」平均僅約4.4萬元，受僱者每月經常性薪資不到4萬元者超過900萬人，占整體受僱者達59%，也就是說有近6成的勞工扣掉獎金、加班費後的薪資低於4萬。立法院預算中心報告亦指出，2021年青年族群收入未滿3.5萬元者，占整體受雇者比例達62.51%，顯示青年多數低薪族群。若再考慮通貨膨脹與財富集中化因素，廣大勞工和青年族群的「心（薪）情」其實很差，那麼政府敲鑼打鼓又有什麼幫助呢？

當年民進黨在野時曾批評馬英九政府愛用總經數據粉飾太平，現在迴力鏢砸到了自己身上。這或許就是民進黨立委吳思瑤在檢討會議時所稱的「執政的副作用」，吳思瑤認為，「人民想要看到權力制衡，雖然民進黨有政績，但是論述政績時，也要考量人民的感受，政績與人民實際生活的落差。」

民意不是非得下架民進黨，民進黨還有時間，在內政、國防安全、在外交與兩岸政策上向公眾說明願景並落實政策。例如，諸多國內外研究機構已經預期國際總體經濟下行，對台灣景氣的衝擊很快又要來臨，與其被民眾親身感受、被媒體踢爆，政府不如慎重向公眾說明風險與應變方案，下階段經濟振興措施應及早規畫，減少青年經濟負擔的《平均地權條例》修法，該做的就積極落實。

2018年民進黨也曾遭遇過重大的選舉挫敗，但也成功地喚回選民支持。執政黨以及政府團隊應謹記選舉教訓，務實解決台灣所面臨的挑戰，勇於承擔主力論述與政策溝通責任，若主力自失立場，讓所謂側翼的負面文宣占據了多數版面；那麼對於烏賊戰厭煩的選民，選擇不出門投票或者把選票投給第三勢力也就不難理解了。

（作者為台灣產經建研社理事長、海基會前董事長）