民進黨地方公職大選慘敗，不得不承認原本「抗中保台」的說法需要進行調整，投身民進黨主席競選的副總統賴清德為此提出「和平保台」的說法。至於如何達至「和平」，賴清德沒有提出具體方法，而他原先稱自己是「務實台獨工作者」，最容易招惹戰爭，他也毫無修正之意，所以如果他未來當執政黨主席乃至國家領導人，都很難寄望他成為兩岸和平的締造者。

民進黨一直以來倡言抗中保台論述，實際上是為了挑激民眾的反中情緒，並把自己裝扮為捍衛台灣的戰神，藉以獲取選票；至於維護台海和平與確保民眾安全的具體辦法，除了寄望美國等「理念相近」的國家馳援外，其他並無善策。蔡英文當了近7年總統，護台方法一片空疏，志在成為民進黨主席且挑戰2024總統大位的賴清德，對於這個難以迴避的重大問題，同樣語焉不詳。

全面執政的民進黨只會利用甚至激化戰爭風險來謀求政治利益，對於如何添增兩岸和平的基石，則不僅毫無作為，甚至拆卸了不少磚石水泥。綠營在兩岸議題上不斷搧風點火，賴清德是其中一個要角，他一再將兩岸關係定位為兩國關係，只要對岸成全台灣主權獨立地位，而不知如何縮小兩岸在主權主張上的矛盾，所以一直在火上加油。如今改口高談和平，是不是再把維持和平的責任全推給對岸，而自己仍然只顧快行己意？

賴清德和民進黨要角從來不為和平做投資，如果這次不是被選民賞了一個耳光，必將繼續高亢疾言反中，毫不感到有調整的必要。現在知道要調整策略了，但絲毫沒有提出一點務實的對策，其實只是表面上的口號變一變，骨子裡的實質政策仍然一成不變。未來如果和平不再，台灣遭受戰爭禍害，那完全是阿共的責任，民進黨不會也不必承擔任何責任。事情有這麼簡單嗎？難道居於弱勢的一方沒有空間可以貢獻於維持和平？難道戰爭必將造成的嚴重損害可以甘之如飴？或者反而可以展現絕不屈服與投降的勇者形象？

民進黨過去靠反中奪取政權，現在越來越多的民眾覺醒了，光是罵中國鴨霸解決不了問題，得不到安全保障，必須有所不為有所為，才有助於避免戰爭的發生。何況過去民進黨反中沒有保留，毫不珍惜兩岸維繫交流關係的政治基礎，而且對美國基於以台制華戰略對台灣的要求言聽計從，從而加大了戰爭的風險。

兩岸戰爭風險逼近絕對不是恐嚇性的說法。台灣的外部環境顯已朝戰爭的方向發展，執政者若繼續毫無顧忌地挑釁與刺激對岸，將使緊張情勢更加惡化。許多年輕人看到役期延長也警覺到，今天台灣陷入兵凶戰危的險境，不就是執政者搞出來的局面？民進黨未舉出有什麼善策可以避戰，所以捍衛台灣主權以及守護民眾安全的能力備受質疑。

外在情勢極其嚴峻，戰爭更加逼近，以往抗中的訴求不過是遙遠的吶喊，如今變成臨近家門口的真實危機，民眾咸感身家性命受威脅，不能再將反中宣傳當政治遊戲在耍弄。給我方法，否則講和平是講假的，除了繼續騙選票，於國家安全毫無助益。

（作者為資深媒體人）