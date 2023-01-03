副總統賴清德3日到桃園市出席「向黨員報告」政見發表會，因喊和平保台引起熱議，賴清德說，抗中保台、反共保台是手段，目的是爭取和平、穩定發展。賴清德也允諾，對於所有檢討都不會迴避，會勇敢面對，一樣一樣檢討改進

賴清德在前桃園市長鄭文燦、立委吳思瑤、鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎及多名黨籍市議員陪同下開政見發表會。因賴曾喊和平保台引起熱議，賴清德說，抗中保台、反共保台也好，都是手段，都是大陸沒有放棄武力攻台之下不得不的準備，目的是爭取和平、穩定發展。他強調，民進黨過去對抗專制獨裁國民黨，現在則是面對共產黨威脅。

與會人士抨擊不斷，前立委邱垂貞痛批每人僅有2分鐘發表時間是要檢討什麼，「是來這裡歌功頌德？」。他也說，中央應說清楚為什麼會輸這麼多，是把責任推給國民黨還是疫情。

有資深黨員批，到競選總部沒人認識他們，沒有感受到溫暖，此外選戰也看不到市黨部作用。轟此次選舉議員提名毫無制度。有黨員說，慘敗如此好幾天睡不著覺，想到就會流淚。更有黨員批行政院政策太粗糙，毫無配套，讓公務員壓力很大。

前桃園市長鄭文燦說，自己也要檢討，不管是執政缺點、提名瑕疵、輔選。他提到，沒有辦法成功交棒，是他最大遺憾，也希望從自己、團隊、整個黨檢討起。

賴清德則說，未來擔任黨主席，不管是黨務改革，或是行政院、立法院的政策，甚至地方黨部革新都不會迴避，會勇敢面對。

賴清德表示，支持蔡英文總統，讓府院持續發揮功能，是首要任務，接著是擦亮民進黨清廉、勤政、愛鄉土，跟綠色執政，品質保證招牌。第三是栽培年輕人，重新贏得年輕人支持。第四為號召黨內同志為新時代民進黨使命奮鬥，守護台灣，落實民主、和平、繁榮，具體做法就是拚經濟、顧民生、強國防、保和平，他也對於義務役政策恢復1年進行說明，強調是全民國防政策目標。