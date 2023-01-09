我國參加2022年第24屆達福林匹克運動會（Deaflympics）帶回3金13銀14銅，在73個參賽國加地區中排第15，副總統賴清德9日下午接見代表團，恭喜選手辛勤訓練獲得豐碩成果。

第24屆達福林匹克運動會於去年5月在巴西南卡西亞斯舉行，保齡球競賽因受限於主辦城市場館因素，延到同年10月在馬來西亞吉隆坡舉辦，中華隊派出51名選手參加田徑、網球、桌球、羽球、籃球、射擊、空手道、跆拳道及保齡球等9種運動競賽，獲得3金13銀14銅成績，獎牌數僅次於2009年台北達福林匹克運動會的33面獎牌，賴清德除恭喜選手獲得佳績，肯定代表團的付出，也勉勵選手再接再厲，繼續挑戰自我。

巴西達福林匹克運動會中華隊代表團團長林昭穎，在致詞時特別感謝教育部及體育署的指導和支持，讓聽障選手能在國際運動舞台上發光發熱，並表示選手們會繼續努力，備戰下屆2025年東京達福林匹克運動會，為國爭取更多榮耀，讓全世界看見台灣。

網球女雙金牌林家文代表選手致詞，提到非常感謝這次參賽政府安排選手搭乘商務艙，讓選手在長時間飛行及轉機中仍可獲充分休息，並表示本屆成績較上屆少1面金牌，全體選手將齊心努力，期待讓本屆聽奧的13面銀牌，在下屆有機會成為閃閃發光的金牌。林家文並代表呈贈簽名會旗給賴清德，副總統回贈紀念品則由保齡球雙人賽金牌謝盛福代表接受。